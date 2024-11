Orbán hält sein Versprechen nicht ganz ein

Orbán hatte am Dienstag und Mittwoch in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek geweilt, um an einem Gipfel der Organisation der turksprachiger Länder teilzunehmen. In dieser sind die Türkei und mehrere zentralasiatische Länder vereint, die beim Zerfall der Sowjetunion entstanden waren. Ungarn hat darin Beobachterstatus. Das Ungarische ist zwar keine Turksprache, Orbán sucht aber die Nähe zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und den Autokraten in Zentralasien.