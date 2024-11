„Waffenstillstand riskiert eingefrorenen Konflikt“

„Bei einem Waffenstillstand riskieren wir einen eingefrorenen Konflikt. Wir können nicht sagen, nachher sehen wir weiter. Das ist gefährlich, unverantwortlich“, sagte Selenskyj am Donnerstag in Budapest. Dabei verwies er auf die Kämpfe mit pro-russischen Separatistinnen und Separatisten in der Ostukraine seit 2014.