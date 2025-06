Steirische Polit-Umfrage bringt Knalleffekt

Die neue steirische Landesregierung ist seit einem halben Jahr im Amt, Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) am 19. Dezember 2024 in der Hofburg angelobt. Seitdem hat die Koalition Punkt für Punkt im Regierungsprogramm abgehakt: Der Lufthunderter wurde gekippt, man hat ein strengeres Bettelverbot fixiert, das Gendern in Gesetzestexten ist Geschichte und die Landeshymne wurde gesetzlich verankert. Zeit also, den Steirern in einer repräsentativen Umfrage über die „Performance“ von Blau-Schwarz in den vergangenen sechs Monaten auf den Zahn zu fühlen.