„Wir werden bei Trump-Sieg Champagner öffnen“

Orbán freut sich über Erfolge der Rechtspopulisten in Europa

Orbán begrüßte zudem die Wahlerfolge von Rechtspopulisten in Ostdeutschland und in Österreich. Es gebe einen „großartigen Wandel“ weg von der „Mainstream-Elite“ aus Linken, Liberalen und Politikern der Mitte. Europa brauche „starke Anführer“, forderte er – auch in Deutschland, Frankreich und Spanien.