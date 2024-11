Beamte: Gewerkschaft startet Kampfmaßnahmen

Demonstration Ende November geplant

Personalvertretungen und Betriebsräte werden ersucht, in der Woche ab 18. November Dienststellen- bzw. Betriebsversammlungen abzuhalten, um über die Situation und die weitere Vorgehensweise zu informieren. Der Organisationsausschuss der GÖD wird beauftragt, für 26. November in Wien eine Demonstration vorzubereiten. Auch seien Vorbereitungen zu treffen, „um jederzeit weitere gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen in allen notwendigen Intensitäten umsetzen zu können“.