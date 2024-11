Sieben Worte für den europäischen Frieden

Die sittenstrenge Maria Theresia beschwor ihre Tochter in einem Brief nach dem anderen, für den Frieden in Europa doch über ihren Schatten zu springen und der Mätresse mit einem Satz – nur einem – zu geben, was sie begehrte. Doch Marie Antoinette weigerte sich. Die Regierungen Europas hielten den Atem an und blickten nach Versailles: ein paar Worte für den Frieden? Oder Krieg wegen gekränkter Eitelkeit?