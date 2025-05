Mit Diana zog Kinderlachen in den Königspalast ein

1. Sie sprach offen über Schwangerschaft und Erwartungen

Diana und Charles verlassen mit ihrem neugeborenen Sohn das St. Mary‘s Hospital in London. Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juli 1982 geboren – von diesem Tag an steht er an zweiter Stelle der britischen Thronfolge. Angesichts der an sie gestellten Erwartung, einen Thronfolger zur Welt zu bringen, aber auch in Erinnerung an die öffentliche Anteilnahme an der Geburt, sagte Diana: „Die Schwangerschaft kurz nach der Hochzeit war eine unglaubliche Erleichterung. Ich glaube, das ganze Land hat meine Wehen mitgemacht“.