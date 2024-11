Radfahrer und Grün statt stinkender Autokolonnen

Unter dem immer stärker werdenden Verkehr leiden auch die Bewohner der Nestroystraße. Hier sind ebenfalls zahlreiche Entlastungsmaßnahmen nach Fertigstellung der Ostumfahrung geplant. Brigitte Fischer wohnt seit 50 Jahren dort. „Schon als wir mit dem Hausbau begonnen haben, wurde uns versprochen, die Umfahrung sei in drei bis fünf Jahren fertig“. Heute leidet sie massiv am Verkehrsaufkommen in ihrer Straße. „Wenn man nicht aufpasst, wird man dreimal in der Woche zammgführt“, so die leidgeprüfte Anrainerin. Nachbarin Viktoria Windbüchler stößt ins gleiche Horn. „Bei mir rauschen die Autokolonnen unmittelbar neben meinem Garten vorbei, und das seit Jahren“. Sie und andere Anrainer haben viel Zeit investiert, um Unterschriften zu sammeln und durchfahrende Autos zu zählen: „Zwei Drittel fahren einfach nur durch“, so Windbüchler. Sie freut sich auf die geplanten Entlastungen und dass jetzt auch einmal die Befürworter der Ostumfahrung zu Wort kommen, nachdem in den letzten Jahren immer nur die Gegner „laut waren“.