„Das Krankenhaus Gols ist noch lange nicht fix!“

„Dieser Paragraf wurde in einer Husch-Pfusch-Aktion von der SPÖ beschlossen. Und zwar rein, um den Bau des Spitals Gols auf dem Standort Wiesäcker zu ermöglichen“, erklären Wolfgang Spitzmüller und Anja Haider-Wallner. Sie stellen fest, dass jedes Infrastrukturvorhaben in irgendeiner Art und Weise eine Widmung braucht, der eine strategische Umweltprüfung vorangeht. „Nur dieses Krankenhaus soll aus dem Flächenwidmungsplan komplett herausgenommen werden und keine brauchen? Das ist gleichheits- und deshalb verfassungswidrig“, so die grünen Politiker.