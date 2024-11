Picasso, Warhol und großartige Kärntner Künstler

Privatsammlung in fünf Themenräumen

Welche Schätze mit vielen Hauptwerken und kollektivem „Wow-Effekt“ Horten über Jahrzehnte zu einer der bedeutendsten Privatsammlungen von Österreich vereint hat, ist auch in fünf Themenräumen im kärnten.museum ersichtlich. Hier ist man in erlauchter Gesellschaft von Gemälden, Skulpturen und kunsthandwerklichen Arbeiten, die von Picasso oder Chagall über Pop-Art-Ikone Warhol bis zu Österreichs Superstar Erwin Wurm alles aufbieten, was Rang und Namen hat und auch Einblicke in das Lebensumfeld einer bedeutenden Sammlerin geben – von 8. 11. bis 6. 4. im kärnten.museum