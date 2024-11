Vermieter-Wechsel: Unerlaubte Haustürgeschäfte?

Der Reihe nach: Der Salzburger wohnt in einem Haus in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofes. Der Wohnblock in der Ferdinand-Porsche-Straße hat seit diesem Sommer einen neuen Eigentümer. Das Haus gehört nun einer Immobilienfirma mit Sitz im Lungau. Viele der Bewohner haben – wie auch Fejdulah Delic – unbefristete Mietverträge. Dies dürfte dem neuen Eigentümer ein Dorn im Auge sein.