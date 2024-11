Autolenker krachte gegen Betonwand und starb

Tragischer Unfall Mittwochfrüh in Gleinstätten! Mit seinem Pkw fuhr ein 31-Jähriger auf der B74 von Pölfing-Brunn Richtung Gleinstätten. In einer Linkskurve kam er von der Straße ab und prallte gegen eine Massivbetonwand. Gleich danach begann der Wagen im Bereich des Motorblocks in Brand.