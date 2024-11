Stimmen ungültig: Gen Z scheiterte beim Wählen

Nevada gilt als für die US-Wahl besonders entscheidender „Swing State“ – Aguilar erklärte, die Behörden würden dafür sorgen, dass die nun erforderlichen Unterschriftenüberprüfungsverfahren „im ganzen Staat einheitlich angewendet werden“. Besonders in Clark County und Washoe County gebe es viele Fälle. „Wenn man sich die Anzahl der Fälle ansieht und merkt, wie viele es sind, macht einen das nervös, denn diese Rennen sind so knapp, die Abstände sind so gering“, so Aguilar.