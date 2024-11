OÖ: 500-Millionen-Loch im Budget für 2025 halbiert

Wo konkret gespart wird, wollte Politik nicht sagen

Die schwächelnde Wirtschaft in Europa wirke sich auch auf den Standort aus, „aber es wirkt sich auch negativ auf die Einnahmen der öffentlichen Hand, also des Staates, aus“, ergänzt der Landeschef und spricht damit die Ermessensausgaben an. Das sind jene Summen, die vom Bund an das Land überwiesen werden. Da wurde erst in der Vorwoche bekannt, dass „unüblich spät“ eine Mitteilung kam. Das Land erfuhr also am Ende der Budgeterstellung, dass noch einmal gut 100 Millionen € weniger aus Wien kommen. Stelzer süffisant Richtung Regierung: „Das wird wohl nicht mit der Nationalratswahl zusammengehängt sein.“