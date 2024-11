Nach Tresor-Coups Täter auf der Flucht geschnappt

Diese Kriminellen hatten wohl die ganz große Beute im Blick: Denn das begehrte Diebesgut zweier Rumänen (30 und 39 Jahre alt) waren Tresore. Die beiden Kriminaltouristen waren am 21. Oktober gegen 18 Uhr in ein Wohnhaus in Neulengbach im Bezirk St. Pölten eingebrochen und hatten den dortigen Safe gleich ungeöffnet mitgenommen. Doch damit nicht genug: Nur knapp drei Stunden später drangen die Täter auch in ein Wohnhaus in Ollern im Bezirk Tulln ein.