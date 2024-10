Schwerverbrecher kutschiert: „Chauffeur“ in Haft

Die „Gesellschaft“ von Schwerverbrechern musste ein Bulgare nun teuer bezahlen. Aus gutem Grund, denn der (selbst vorbestrafte) 43-Jährige soll als „Komplize“ eines mehrfach verurteilten Kriminellen an einem Einbruchsdiebstahl Anfang Februar in Baden beteiligt gewesen sein. Damals waren die Täter in der Nacht in ein Wohnhaus eingestiegen, knackten unter massiver Gewalteinwirkung einen hinter einem Bild versteckten Tresor im Arbeitszimmer und stahlen daraus Bargeld in der Höhe von 16.000 Euro, Silber- und Goldmünzen, Schmuck sowie 28 Markenuhren im Gesamtwert von mehr als 200.000 Euro.