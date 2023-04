Tresor vor den Augen der Polizei „entsorgt“

Kurz nach der Grenze aufgeflogen

Die Flucht im Pkw verlief dann auch nicht ohne Panne – was aber an den Herren selbst lag. Denn im deutschen Passau kurz nach der Grenze kamen die Kriminellen auf die Idee, den verdächtigen Tresor doch loswerden zu wollen. Also wurde das Fenster des Fahrzeugs geöffnet und der Safe hinausgeworfen. Allerdings vor den Augen von Polizisten, die zufällig ebenfalls dort entlangfuhren.