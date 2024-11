Strafverfahren gegen Amtstierärzte eingestellt

Beschuldigter Amtstierarzt als Sachverständiger

Was Simbürger zusätzlich ärgert: Aktuell läuft noch ein Verwaltungsstrafverfahren, in dem es vorwiegend darum geht, ob die Schlittenhunde adäquat ernährt wurden. Das war unabhängig vom abgeschlossenen Abnahmeverfahren. Trotz des Zusammenhangs wurde in diesem Verfahren just ein Veterinär eingesetzt, der mit der Abnahme zu tun hatte und gegen den ermittelt wurde.