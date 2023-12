Illegale Hundeabnahme hat juristisches Nachspiel

Über ein Jahr ist es her, dass die Behörde dem gebürtigen Vorarlberger und Schlittenhunde-Liebhaber Christoph Thun aus Seewiesen in Turnau seine zwölf geliebten Tiere – stattliche, kräftige Alaska-Malamuts und Malamut-Grönlandhunde – abnahm. Das Einschreiten, dem eine anonyme Anzeige vorausgegangen war, verlief turbulent: Der Mann wehrte sich, was ihm Anzeigen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung einbrachte. Die diesbezüglichen Ermittlungen sind bereits eingestellt.