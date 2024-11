Krieg, Teuerung, Pflege: Die Ängste der Senioren

Krieg in der Ukraine, in Israel und im Libanon

Die Meinungsforscher des Linzer IMAS-Instituts haben Senioren die Fragen gestellt, welche unterschiedlichen Entwicklungen in unserer Gesellschaft ihnen ganz persönlich Sorgen bereiten. Die Geschehnisse im russisch-ukrainischen Krieg oder die Auseinandersetzung in Israel und im Libanon schlagen sich jedenfalls auf die Gemütslage der älteren Landsleute nieder, denn 82 Prozent der Befragten (insgesamt nahmen 406 Oberösterreicher über 60 an der Studie teil) sind stark oder zumindest einigermaßen stark besorgt und haben Angst vor einem Krieg.