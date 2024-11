Das ABC zu den Wahlen in den Vereinigten Staaten

In den Vereinigten Staaten von Amerika wird ein neuer Präsident gekürt. Wer das Amt innehaben wird, entscheidet sich in Parallelwahlen, die in allen 50 Staaten und Washington D.C. – dem District of Columbia – gleichzeitig stattfinden. Genauso gewählt wird ein Teil des Kongresses. Aber wie funktionieren diese Wahlen genau?