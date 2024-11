Medwedew: „Wahl in den USA wird nichts ändern“

Daher habe er „keinen Grund für überzogene Erwartungen“, so Medwedew auf Telegram. Die amtierende Vizepräsidentin und Kandidatin Kamala Harris sei „dumm, unerfahren und manipulierbar“, behauptete der heutige Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates Russlands. Ein „abgestumpfter“ Donald Trump, der Plattitüden verbreite, könne den Krieg in der Ukraine nicht stoppen. „Nicht an einem Tag, nicht in drei Tagen, nicht in drei Monaten“, schrieb Medwedew mit Blick auf Trumps Behauptung, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden.