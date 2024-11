Polen: „Haben eigene Verteidigungsbedürfnisse“

„Polen ist auch Frontstaat“

Die Ukraine müsse verstehen, dass auch Polen als „Frontstaat“ den russischen Präsidenten Wladimir Putin abschrecken müsse, sagte Sikorski am Samstag dem Sender Polsat News. Nach seinen Angaben hat das Kabinett in Warschau im Zusammenhang mit der militärischen Hilfe für die Ukraine einen Vorschlag für einen Verteidigungskredit eingebracht. Man hätte es von Anfang an so machen können, argumentierte Sikorski: Die Ukraine könne in polnischen Rüstungsfabriken auf Kredit kaufen und das Geld beim Wiederaufbau zurückzahlen.