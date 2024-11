Skandal-Eiskunstläuferin plant Comeback

„Ist wahrscheinlich dumm“

„Natürlich denke ich über eine Rückkehr in den Sport nach, aber das ist nicht das Ende“, sagte Walijewa gegenüber Journalisten, wie die staatliche Nachrichtenagentur „RIA Novosti“ berichtete. Sie fügte hinzu: „Eine Sportkarriere in einem so jungen Alter aufzugeben, ist wahrscheinlich dumm. Ich werde alles daran setzen, um den Zuschauern, mir selbst, meinen Trainern und natürlich all meinen Fans wieder Freude zu bereiten.“