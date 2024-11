Wien kann im Advent mehr als nur Christkindlmärkte

Ganz Wien ist ein Adventkalender

Bereits zum 16. Mal öffnet der Musikalische Adventkalender mit mehr als 120 Künstlern kulturell-musikalische Türchen in allen 23. Bezirken. Gestartet wird am 1. Dezember im 1. Bezirk und so geht es bis 23. Dezember im 23. Bezirk weiter. Vom Schmusechor in der Evangelischen Auferstehungskirche in Neubau bis zum Figurentheater „Puppets on a Swing“ im Schubert Theater ist für jeden etwas dabei.