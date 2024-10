Wiener Christkindlmärkte: Alle Infos im Überblick

Start am 7. November

Los geht es bereits am 7. November für den ersten Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf. Am 8. November, öffnet der jener vor dem Schloss Schönbrunn seine Pforten. Neben einem Eislaufplatz und einer Eisstockbahn warten zahlreiche Konzerte vor dem imposanten Christbaum. Am selben Tag startet auch das Weihnachtsdorf am Stephansplatz im Herzen der Stadt.