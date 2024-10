In Wien ist ab jetzt die Adventzeit eingeläutet

Der Duft von Bratapfel und Zimt, Kerzenschein und süßer Punsch. Die einen können es kaum erwarten, für die anderen ist es zu viel früh. Fakt ist: Der Trubel rund um Weihnachten hat in Wien – zwei Monate vor dem Fest – begonnen. Am Mittwoch ist vor dem Schloss Schönbrunn der Christbaum aufgestellt worden. Eine stattliche Tanne der Bundesforste aus dem Salzkammergut. Und der Aufbau der Adventmärkte ist bereits in Gange: