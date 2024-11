NBA: Supertalent schafft seltenes Kunststück

Basketball-Supertalent Victor Wembanyama hat am Donnerstag (Ortszeit) in den fünf wichtigsten statistischen Kategorien in der NBA Werte von zumindest fünf verzeichnet. Beim 106:88-Erfolg seiner San Antonio Spurs bei den Utah Jazz kam der Franzose auf 25 Punkte, neun Rebounds, sieben Assists, fünf Blocks und fünf Steals.