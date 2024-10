U-Haft für zwei Verdächtige nach Bandenkrieg

Eine lange Fahndung eilte den Festnahmen am Mittwoch voraus, jetzt klickten für einen 21-Jährigen und einen weiteren Verdächtigen am Donnerstag die Handschellen. Die Tatverdächtigen waren offenbar in einer Schießerei am Yppenplatz in Ottakring involviert gewesen. Zwei junge Männer wurden dabei schwer verletzt.