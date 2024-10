„Spielen bei der Stadtinsel mit unserer Existenz“

Um sich ihren Traum zu erfüllen, haben Sabine und Michael Rahm-Lehner in Wien alles liegen und stehen gelassen, ihre langjährigen Jobs gekündigt. In Freistadt wollen die 43-Jährige und ihr um vier Jahre älterer Ehemann am Frauenteich die „Stadtinsel“ errichten. Auf der rund 800 Quadratmeter großen Plattform soll das ganze Jahr über ein Gastro-Betrieb geöffnet haben. Im Herbst und Winter soll sich die Insel in einen großen Eislaufplatz für vorerst einmal rund 50 Personen verwandeln, im Frühling und Sommer in einen riesigen Strand.