Ex-ÖVP-Abgeordneter sägt an Nehammers Sessel

Während Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eine neue Regierung verhandelt, werden kritische Töne an ihm laut – und das aus der eigenen Partei. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete Martin Engelberg beschwert sich nun nachträglich über die Entscheidung, mit Nehammer an der Spitze in die Wahl zu gehen.