Kanzler rechtfertigt Auftrag: „Kickl gescheitert“

Scharfe Kritik an angekündigten Demos am 9. November

Zudem verurteilte er angekündigte Demos rechter Gruppierungen, die am 9. November unter dem Motto „Macht euch bereit“ gegen die „Verliererparteien“ protestieren wollen. Zur Erinnerung: Der 9. November ist der Jahrestag der November-Pogrome gegen Juden in Nazi-Deutschland im Jahr 1938. An jenem Tag wollen die Demonstranten vom Heldenplatz aus über die Ringstraße spazieren.