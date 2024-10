SPÖ-Machtkämpfe: Sogar Honorarkonsul mischt mit

Honorarkonsul wollte 2022 Schnabl in NÖ stürzen

2022 wollte er den damaligen SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl ablösen und die Sozialdemokraten in die Landtagswahl führen. Hollywood-Star Quinton Aaron (u.a. bekannt aus „The Blind Side“) schickte Posset damals sogar eine Videobotschaft als Wahlkampfhilfe mit dem Titel: „Let's kick Schnabl away and make lower austria great again!“