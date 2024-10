„Ich möchte in den Menschen das Schöne sehen“

Ob jemand, der so viel im Leben erreicht hat, noch überhaupt Visionen habe, frage ich Susanne, die übrigens im Jahr 2019 mit dem Toni-und-Rosa-Ruß-Preis ausgezeichnet wurde. „Natürlich habe ich noch Visionen. In Österreich sind gerade mal drei Prozent der Bevölkerung typisiert. In Zypern, um nur ein Beispiel zu nennen, sind es 22,5 Prozent. Ein Ziel ist es, in den kommenden Jahren durch verstärkte mediale Arbeit diesen Prozentsatz auf zumindest fünf Prozent zu heben. Wir sprechen da von einigen hunderttausend Typisierungen. Das ist nicht ohne. In diesem Jahr haben wir über 25.000 Typisierungen vorgenommen. Dafür war eine Million Euro an Spendengeldern aufzubringen. Da stecken also viel Arbeit und Logistik dahinter. Ein weiterer Traum von mir wäre, dass alle in Österreich ’Geben für Leben’ kennen, dass ein Betroffener, eine Familie mit einem erkrankten Kind nicht lange fragen und suchen muss, sondern weiß, da gibt es jemanden, der uns begleitet, mir hilft, mich unterstützt, der Hoffnung gibt, dass es gut ausgeht. Oft ist es leider noch so, dass Betroffene einen langen Leidensweg hinter sich haben, bis sie endlich zu uns finden. Auf der anderen Seite stelle ich eine unglaublich hohe Bereitschaft in der Bevölkerung fest. Es gibt eine enorme Solidarität, dem Mitmenschen zu helfen. Die Mär, dass alles verroht und jeder nur noch auf sich selber schaut, stimmt für mich überhaupt nicht. Ich stelle gerade das Gegenteil fest.“