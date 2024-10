Immer mehr Firmen springen bei Kinderbetreuung ein

Der Bedarf an Kinderbetreuung möglichst nahe am Arbeitsplatz ist groß: Die Porsche Holding Salzburg hat ihren Kindergarten in der bereits dritten Ausbaustufe nun auf 96 Plätze erweitert und will so noch attraktiver für Mitarbeiter sein. In Salzburg gibt es derzeit elf Betriebskindergärten.