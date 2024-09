Neue Krabbelgruppen und 20 zusätzliche Pädagogen

Personaloffensive in städtischen Kindergärten

Die Stadt Salzburg sucht auch Rezepte gegen den Personalmangel und geht neue Wege: In einem ersten Schritt werden im Bereich Elementarpädagogik 20 zusätzliche Stellen geschaffen. Die Kräfte sind dann zu hundert Prozent bei der Stadt angestellt, machen parallel die Ausbildung zur Fachkraft für Elementarpädagogik und können dafür bis zu 50 Prozent freigestellt werden. Das soll vor allem Personen, die bereits in einem städtischen Kindergarten arbeiten, aber auch Quereinsteiger motivieren.