Enormer Bodenverbrauch trotz steigendem Leerstand

Experten fordern Leerstandsabgabe

Obwohl es bisher kein systematisches Monitoring in Österreich gibt, lassen Einzelerhebungen des Handelsverbands auf enorme Dimensionen schließen: In kleineren Städten wie beispielsweise Bruck an der Mur oder Horn liegt die Leerstandsquote teils bei 20 Prozent und mehr. Glasklare, von der Umweltorganisation präsentierte, Lösung: Die Bundesländer müssen Leerstände künftig verpflichtend erfassen, so Egit.