Sozialistische Jugend will Leerstände enteignen

„Das Ausziehen für junge Menschen ist kaum leistbar“, ein Grund von vielen warum die Sozialistische Jugend am Freitag in einer 12-stündigen Protestaktion vor der ÖVP-Zentrale auf die hohen Wohnkosten in Österreich aufmerksam macht. Ausziehen zunehmend zu einem Wunschtraum. „Junge Menschen werden dadurch im sprichwörtlichen Sinne im Hotel Mama einbetoniert“, sagt Paul Stich, Vorsitzender der sozialistischen Jugend.