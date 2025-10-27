Vorteilswelt
Kurz vor Rennende

Ärger bei Marko: „Das hat uns Platz zwei gekostet“

Formel 1
27.10.2025 06:04
Dr. Helmut Marko ärgert sich über das virtuelle Safety Car.
Dr. Helmut Marko ärgert sich über das virtuelle Safety Car.

„Das hat uns den zweiten Platz gekostet“, ärgerte sich Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko bei ServusTV über das virtuelle Safety Car in der Schlussphase des Mexiko-GPs. Aufgrund des Überholverbots musste sich Max Verstappen hinter Charles Leclerc auf Rang drei einreihen. 

In der vorletzten Runde hatte Carlos Sainz mit einem Unfall in Kurve 16 eine Gelbe Flagge ausgelöst. Zwar wurde diese im letzten Sektor des Rennens wieder zurückgenommen, da war es für Verstappen jedoch bereits zu spät. Der Niederländer, der die vergangenen Runden immer mehr Druck auf den Ferrari vor ihm aufgebaut hatte, kam an diesem schließlich nicht vorbei und beendete das Rennen als Dritter.

Lesen Sie auch:
Lando Norris (Mitte) siegte vor Charles Leclerc (li.) und Max Verstappen.
Buhrufe für Sieger
Norris gewinnt in Mexiko! Wechsel an der WM-Spitze
26.10.2025

„Das hat uns den zweiten Platz gekostet“, war Marko nach dem Rennen überzeugt. Dennoch zog der Steirer vor seinem Schützling den Hut: „Unglaublich, wie Max diesen zweiten Stint mit den weichen Reifen gefahren ist.“

„Davon lasse ich mich nicht ärgern“
Verstappen selbst fasste es nüchtern zusammen: „Mit einer virtuellen Safety-Car-Phase bist du einmal der Profiteur, beim nächsten Mal hast du Pech. Das ist einfach so, davon lasse ich mich nicht weiter ärgern.“ 

Der Sieg am Autodrome Hermanos Rodriguez ging an Lando Norris, der damit seinen Teamkollegen Lando Norris im Kampf um den WM-Titel überholte und an die Spitze der Fahrer-Wertung kletterte. Verstappen lauert mit 36 Punkten Rückstand auf Norris auf Rang drei.

Ähnliche Themen
Helmut MarkoMax VerstappenCharles LeclercCarlos Sainz
FerrariServusTV
Red Bull
Überholverbot
