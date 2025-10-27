Ärger bei Marko: „Das hat uns Platz zwei gekostet“

In der vorletzten Runde hatte Carlos Sainz mit einem Unfall in Kurve 16 eine Gelbe Flagge ausgelöst. Zwar wurde diese im letzten Sektor des Rennens wieder zurückgenommen, da war es für Verstappen jedoch bereits zu spät. Der Niederländer, der die vergangenen Runden immer mehr Druck auf den Ferrari vor ihm aufgebaut hatte, kam an diesem schließlich nicht vorbei und beendete das Rennen als Dritter.