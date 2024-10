Kampf gegen Leerstände: Events und Pop-up-Stores

Doch in einem Eckgeschäft wird das KI-Symposium beworben. „Wenn es Veranstaltungen in der Stadt gibt, wie das Symposium oder den Wiesenmarkt, werden dafür eben auch Leerstände genutzt“, erklärt Bürgermeister Martin Kulmer. „Wir arbeiten da eng mit den Eigentümern zusammen, bringen ein bisschen Leben in die Schaufenster.“ Doch die Stadt denkt zum Glück auch langfristiger und sagt den Leerständen den Kampf an.