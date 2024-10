Detroit und Kasper kassieren knappe Niederlage

Gegen die Edmonton Oilers mussten sich die Red Wings am Sonntag (Ortszeit) trotz zweimaliger Führung mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Der 20-jährige Kärntner stand in seinem sechsten NHL-Spiel fast 14 Minuten auf dem Eis. Für den Finalisten der Vorsaison avancierte Oilers-Superstar Leon Draisaitl nach 18 Sekunden in der Overtime zum Matchwinner.