Pro-europäische Opposition laut Exit-Polls vorne

Bei der Parlamentswahl in Georgien liegt das pro-europäische Bündnis Koalition für den Wandel laut Exit-Polls (Nachwahlbefragungen) vorn. In der kurz nach Schließung der Wahllokale am Samstagabend veröffentlichten Umfrage kam das Bündnis aus vier Oppositionsparteien auf 51,9 Prozent der Stimmen.