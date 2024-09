Dieser Milliardär treibt Georgien in Putins Arme

Verschlagene Schurken gehören zu einem guten James-Bond-Film wie der Gin in den Martini. Bidsina Iwanischwili besitzt alle Qualitäten eines waschechten 007-Gangsters: Er ist so steinreich wie exzentrisch, hegt allerlei sinistre Absichten, zieht im Hintergrund die Fäden und pflegt enge Beziehungen zu anderen Bösewichten. Der 68-Jährige ist der informelle Herrscher in seinem Heimatland Georgien. Ohne seine explizite Zustimmung wird in Tiflis kein Gesetz erlassen oder Regierungschef angelobt. Jetzt hat der Schattenherrscher einen radikalen Kurswechsel veranlasst.