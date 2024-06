Beitrittsverfahren mit Georgien auf Eis gelegt

Aufgrund der Politik der georgischen Regierung wird das EU-Beitrittsverfahren Georgiens laut den EU-Staats- und Regierungschefs vorerst nicht weitergeführt. In der am Donnerstagabend verabschiedeten Gipfelerklärung äußerten sie sich „ernsthaft besorgt“ über den Kurs der Regierung in Tiflis.