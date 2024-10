Kreml-Kämpfer: „Bestraft, weil wir überlebten“

Wer nicht stirbt, der hat offenbar nicht hart genug gekämpft: Das scheint das Motto von russische Kommandeure gegenüber Zwangsrekruten in der Ukraine zu sein. Ein Militärblogger berichtet, dass überlebende Soldaten hart bestraft wurden, als sie in die Basis zurückkamen. Verwundete Rekruten wurden zum Sterben in einen Kerker gesperrt.