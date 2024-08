Mehrfachmörder zum zweiten Mal aus Haft entlassen

Ein russischer Mörder, der für den Kriegsdienst in der Ukraine aus dem Gefängnis entlassen worden war, hatte zurück in der Heimat wieder getötet. Nun kam er ein zweites Mal aus der Haft frei: Denn statt 23 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis zu verbringen, meldete sich der 29-Jährige einfach erneut zum Militärdienst. Die Familie des letzten Mordopfers lebt in Angst.