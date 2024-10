Flughafen Linz stürzt bei den Passagierzahlen ab

Im Vorjahr hatte es mit 232.950 Passagieren zumindest wieder einen leichten Aufwind am Flughafen Linz gegeben, für heuer schaut es aber gar nicht gut aus. Bis Ende September gab‘s ein Minus von 22,6 Prozent bei den Passagieren in Hörsching – das verriet die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen am Mittwoch.