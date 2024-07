AUA bringt Linz-Verbindung nach Frankfurt zurück

Für Geschäftsreisende sind die Flüge nach Frankfurt wichtig, aber auch für jene, die ihren Urlaub in Übersee machen wollen und daher Langstreckenflüge buchen, die sie nach Amerika oder Asien bringen – so argumentiert der Flughafen Linz, wenn es um die Bedeutung der Verbindung in die deutsche Bankenmetropole geht.