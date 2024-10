Liam Payne: Vater hilft der argentinischen Polizei

Vorerst keine Überführung

Paynes Leichnam wird in Argentinien bleiben, bis alle Berichte abgeschlossen sind. Da er britischer Staatsbürger war, wurde die britische Regierung über das Gerichtsverfahren informiert. Geoff, seine Frau Karen und ihre Töchter Nicola und Ruth hatten zuvor eine Erklärung abgegeben, in der sie über den Verlust von Liam sprachen. Darin hieß es: „Liam wird für immer in unseren Herzen leben und wir werden uns an seine freundliche, lustige und mutige Seele erinnern. Wir unterstützen uns gegenseitig so gut wir können als Familie und bitten in dieser schrecklichen Zeit um Privatsphäre und Raum.“