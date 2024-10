„Von einem Abstiegskampf will ich gar nicht reden“

Welche Schritte setzt du nun als Erstes?

Ich will dem Team neues Vertrauen geben, daraus bildet sich dann Selbstvertrauen. Es soll Dinge einfach machen, aber perfekt. Das ist ein wichtiger Fakt, wie man aus so einer negativen Spirale wieder rauskommt. Es soll wieder eine gewisse Selbstverständlichkeit zurückkehren – wie sie es in der unglaublichen Aufstiegssaison da war. Mit einem Erfolgserlebnis kann es rasch in die andere Richtung gehen.